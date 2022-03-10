إنه العالم المتعدد الأقطاب يا سادة - سنية الحسيني

2022/03/10 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سنية_الحسيني لو أخبرنا أحدهم قبل أعوام أن إسرائيل أو معظم دول الخليج العربي أو حتى باكستان تدعم موقف روسيا في غزوها لأوكرانيا أو تتحاشى انتقاده، وتقف في مواجهة الموقف الأميركي المعادي بقوة لروسيا، لما صدقنا أنفسنا، لكن ذلك الواقع، اليوم، حقيقة، إنه العالم المتعدد الأقطاب، فلا تستغرب.



قبل حوالي ثلاثة عقود، عندما كانت الولايات المتحدة في قمة نشوتها انتصاراً بعد الحرب الباردة، اعتبرت أن دمج دول مثل روسيا والصين ب ......





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