السودان.. وفاة متظاهرين في احتجاجات الخميس

2022/03/10 | 22:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل متظاهران في السودان، الخميس، خلال احتجاجات منددة بالاستيلاء العسكري على السلطة، وفقا لما أعلنته لجنة أطباء السودان المركزية عبر تويتر.

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