الدفاع المدني تكشف معدل الحرائق الشهرية المسجلة في العراق

2022/03/10 | 22:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف معاون مدير عام الدفاع المدني العميد حسن إبراهيم حسن، اليوم الخميس، عن معدل الحرائق الشهرية المسجلة في البلاد.وقال حسين لـ (بغداد اليوم) ان "العام الماضي سجلنا 31 الف و500 حريق في عموم العراق كانت 44 منها بتماس كهربائي اما المتعمد وصل إلى أربعة بالمئة اما الإهمال الذي تسبب بالحرائق كان نسبته تسعة عشر بالمئة".

وأضاف، أن "العام الحالي لم تكتمل احصائياته لكوننا في الثلث الاول من الشهر الثالث لكن هناك احصائية أولية تقول اننا سجلنا في كل شهر من هذا العام الف وخمسمائة حريق لكن المعطيات كحال الاعوام السابقة تبين ان نسب الحريق ستزداد اكثر مع ارتفاع درجات الحرارة سيما بين أشهر السنة من ( أيار إلى أيلول ) وعليه يسجل لدينا كل شهر ثلاثة آلاف حريق وهو معدل عالي يسجل كل شهر بالعراق والأسباب اغلبها تذهب إلى التماس الكهربائي كحال الحرائق الأخيرة التي سجلتها بعض المحافظات بأستثناء حريق مستشفى الهندية في كربلاء الذي لازال التحقيق مستمر فيه لمعرفة أسبابه".

وتابعأن "فرق الدفاع المدني احكمت السيطرة التامة على حادث حريق ضخم اندلع فجر هذا اليوم الخميس داخل مجمع طبي ومركز تجميل مخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني مشيد من الواح السندويج بنل في منطقة عواشة مركز محافظة ميسان جنوب العراق حيث أستنفرت مديرية الدفاع المدني جهدها البشري من رجال اطفاء وزجت بالعديد من الاليات التخصصية والساندة حتى احكمت السيطرة على سريان النيران السريع داخل الواح السندويج بنل التي تداعت من شدت الحرارة مما ادى الى نهيار المبنى بالكامل في حين اوقفت فرق الدفاع المدني انتشار الحريق الى البنايات التجارية المجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية".

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