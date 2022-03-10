2022/03/10 | 22:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -Q6l10iQ1aM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واجب الصراحة مع علي عماد | التصنيع الحربي.. حسرة الامس وعثرة اليوم) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واجب الصراحة مع علي عماد | التصنيع الحربي.. حسرة الامس وعثرة اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).