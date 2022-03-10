وزير الخارجية يصل إلى أنطاليا

2022/03/10 | 22:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة د.أحمد الصحاف : وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، والوفد المرافق له، يصل إلى مدينة أنطاليا التركيّة للمُشارَكة في مُنتدى أنطاليا الدبلوماسيّ الذي يُعقد للفترة من 11-13 آذار 2022، ويُشارَك في المُنتدى أكثر من (2000) ضيف يمثلون قادة حكومات ودول ووزراء خارجيَّة وكبار ممثلو المنظمات الدوليَّة.ومن المُؤمَّل أنَّ يُجري السيّد الوزير […]

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