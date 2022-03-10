موسكو تفتح ممرات إنسانية لإجلاء الأوكرانيين لروسيا

2022/03/10 | 22:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، فتح ممرات إنسانية لإجلاء الأوكرانيين إلى روسيا في الـ10 صباحًا بتوقيت موسكو يوميًا.وأكدت وزارة الدفاع أن الممرات الإنسانية الآمنة باتجاه روسيا ستعمل دون تنسيق مع الجانب الأوكراني.أما إجلاء الأوكرانيين إلى وجهات في غير روسيا سيجري الاتفاق عليه مع السلطات في كييف.وقال وزير الداخلية الأوكراني دينيس […]

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