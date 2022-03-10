2022/03/10 | 22:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت استخبارات الحشد الشعبي، اليوم الخميس، من الإطاحة بتاجر اسلحة في محافظة نينوى يجلبها من كردستان.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته إيرث نيوز، ان “العملية نجحت بعد جهد استخباري نوعي ومعلومات استباقية دقيقة”.ودعت معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد المواطنين، الى “المساهمة بحفظ الأمن والابلاغ عن المشبوهين بالإتصال على الرقم الساخن ٤٨١ […]

ظهرت المقالة بعملية نوعية..



استخبارات الحشد تطيح بتاجر أسلحة في نينوى أولاً على ايرث نيوز.

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