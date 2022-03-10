وزير التخطيط يصدر توجيهاً بشأن الاجازات الاستثمارية الخاصة ببناء المجمعات السكنية ببغداد

2022/03/10 | 22:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعدعا وزير التخطيط، خالد بتال النجم، اليوم الخميس، الى عدم منح الاجازات الاستثمارية الخاصة ببناء المجمعات السكنية في المناطق المكتظة داخل بغداد. وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير التخطيط خالد بتال النجم، دعا الجهات ذات العلاقة، الى عدم منح الاجازات الاستثمارية الخاصة ببناء المجمعات السكنية، في مناطق محددة في العاصمة بغداد (قلب العاصمة)"، عازيا ذلك الى ان "انشاء مثل هذه المجمعات تسببت بزيادة الضغط على خدمات البنى التحتية للمدينة، فضلا عن زيادة الاختناقات المرورية وزيادة اسعار الوحدات السكنية في بعض المجمعات الى اسعار غير معقولة وليست بمتناول اغلب المواطنيين".وشدد على "ضرورة ان تكون المبالغ الممنوحة من القروض المخصصة للسكن في الاقضية والنواحي، متناسبة مع التي يتم منحها في مدينة بغداد، او مراكز المحافظات لتحفيز الاسر على شراء وحدات سكنية في هذه الاماكن، بدلا من المدن الصغيرة والمتوسطة"، مبينا ان "اسعار الاراضي فيها تكون اقل كلفة ويسهل شراؤها من قبل الشرائح الفقيرة ومتوسطة الدخل".وأوضح البيان، أن "حديث وزير التخطيط، جاء في اطار تصميم برنامج تمويلي لتمكين الفقراء ومحدودي الدخل من شراء وحدة سكنية تمول من قبل البنك المركزي وهي تتطابق مع توجه البنك الاخير بخصوص منح قروض شراء الوحدات السكنية".واضاف أن "وزارة التخطيط تسعى الى وضع الحلول والمعالجات الممكنة لمعالجة ازمة السكن في العراق من خلال اقتراحها للسياسات التي تنسجم مع مسؤولياتها التخطيطية للتنمية المكانية واستعمال الارض".

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