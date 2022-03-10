البيت الأبيض: الاتفاق النووي مع إيران

2022/03/10 | 22:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الخميس، أن الولايات المتحدة ستواصل إجراء المحادثات النووية مع إيران، مشيرة إلى أن الاتفاق "بات قريبا".

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