2022/03/10 | 22:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التخطيط يدعو الى عدم منح الاجازات الاستثمارية الخاصة ببناء المجمعات السكنية في المناطق المكتظة داخل العاصمة ———- دعا السيد وزير التخطيط الاستاذ الدكتور خالد بتال النجم، اليوم، الخميس، الجهات ذات العلاقة، الى عدم منح الاجازات الاستثمارية الخاصة ببناء المجمعات السكنية، في مناطق محددة في العاصمة بغداد (قلب العاصمة) عازيا ذلك الى ان انشاء مثل […]

ظهرت المقالة توجيه جديد من التخطيط بشأن إجازات الاستثمار في مناطق بغداد المكتظة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه جديد من التخطيط بشأن إجازات الاستثمار في مناطق بغداد المكتظة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه جديد من التخطيط بشأن إجازات الاستثمار في مناطق بغداد المكتظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).