اتصال هاتفي بين الصدر المالكي (تفاصيل)- عاجل

2022/03/10 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اجرى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، اتصالات هاتفية مع عدد من الشخصيات السياسية.

وقال بيان لمكتبه الخاص في النجف الأشرف تلقته (بغداد اليوم) ان "الصدر أجرى اتصالات هاتفية بكل من مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي للتباحث حول بعض القضايا المهمة المتعلقة بالوضع العراقي الراهن".

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