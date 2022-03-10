الصدر يجري مباحثات مع المالكي هي الأولى منذ الخلاف

2022/03/10 | 22:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،

الخميس، مع شخصيات سياسية قضايا تتعلق

بـ"الوضع العراقي".

وقال مكتب الصدر في بيان، إن "الصدر اجرى

اليوم، اتصالات هاتفية بكل من بمسعود

بارزاني ورئيس مجلس النواب محمد

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