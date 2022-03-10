2022/03/10 | 22:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZnSAtNBRTi0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بشير الحجيمي : نطالب القضاء بالرجوع لكامرات باب الطاقة لاثبات براءة المتظاهرين المحكومين بالاعدام) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بشير الحجيمي : نطالب القضاء بالرجوع لكامرات باب الطاقة لاثبات براءة المتظاهرين المحكومين بالاعدام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).