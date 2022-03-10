فولكس فاجن تكشف عن سيارتها الميكروباص الكهربائية

2022/03/10 | 22:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… بعد خمس سنوات من التشويق، كشفت شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن للمرة الأولى عن الميكروباص الكهربائي المسمى ID Buzz في حدث افتراضي ويصل ID Buzz ونظيره التجاري ID Buzz Cargo إلى أوروبا في وقت لاحق من هذا العام، مع إصدار قاعدة عجلات أطول للأسواق الأمريكية من المقرر أن يبدأ ظهوره في عام […]

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