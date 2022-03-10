2022/03/10 | 22:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اجرى زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس، اتصالات هاتفية مع عدد من الشخصيات السياسية.وقال بيان لمكتبه الخاص في النجف الأشرف، ان “السيد الصدر أجرى اتصالات هاتفية بكل من مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر للتباحث حول بعض القضايا المهمة […]

ظهرت المقالة من بينهم المالكي..



السيد الصدر يجري اتصالات هاتفية مع شخصيات سياسية ويبحث معهم الوضع السياسي أولاً على الايام نيوز.

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