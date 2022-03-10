دعم في قطاع الطائرات.. الصين ترفض مساعدة روسيا وموسكو تبحث عن بدائل

2022/03/10 | 23:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول روسي رفيع الخميس، أن الصين رفضت دعم موسكو بقطع طائرات في ظل العقوبات المفروضة على قطاع الطيران الروسي

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