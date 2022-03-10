السيد الصدر يبحث هاتفياً مع الحلبوسي وبارزاني والمالكي والخنجر الوضع العراقي الراهن

2022/03/10 | 23:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعاجرى زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس، اتصالات هاتفية مع عدد من الشخصيات السياسية.وقال بيان لمكتبه الخاص في النجف الأشرف تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "السيد الصدر أجرى اتصالات هاتفية بكل من مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر للتباحث حول بعض القضايا المهمة المتعلقة بالوضع العراقي الراهن".

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