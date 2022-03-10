المالية تتحدث عن منح مالية مباشرة عبر البطاقة التموينية

2022/03/10 | 23:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، سعيها لتخصيص منح مالية مباشرة من خلال البطاقة التموينية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، ان "وزارة المالية تسعى الى ضمان تخصيص منح مباشرة من خلال البطاقة التموينية او الرعاية الاجتماعية لدعم الشرائح الضعيفة من المجتمع".

وكان وزير المالية علي علاوي قدم، في 28 شباط، خلال استضافته في البرلمان، اقتراحا بدعم الشرائح الهشة في المجتمع عبر تخصيص منحة مباشرة توزع عن طريق البطاقة التموينية او الرعاية الاجتماعية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة في المناطق الريفية نتيجة لتحقق الوفرة المالية الناتجة عن زيادة أسعار النفط".

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