العولمة والكونالية - عباس علي العلي

2022/03/10 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي فرضت العولمة نفسها كمفهوم سياسي في بادئ الامر يقوم على واجب المجتمع الاممي على حماية نفسه ككل من الأخطار التي تهدد العالم دون أن يكون هذا المفهوم فكريا، وإنما نشأ المدلول الفكري من المدلول الاقتصادي الذي ارتبط به لاحقا ليساهم التواصل اللا محدود بتطور تقنيات الاتصال والتواصل في تعميقه وبلورة معاني ومدلولات جديدة له تجاوزت ما كان سائدا قبل تسعينات القرن العشرين، فقد تضاءل مفهوم ودلالة الهوية الوطنية ......





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