ما هو المطلوب من الموازنة العامة الاتحادية لعام 2022

2022/03/10 | 23:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

للأسف وفي معظم السنوات الماضية كان

إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية

هو بعد مضي عدة أشهر عن بداية السنة

والذهاب بالصرف وحسب قانون الإدارة

المالية بالصرف بنسبة 1 / 12 من المو

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