البرنامج الاقتصادي للحكومة

2022/03/10 | 23:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: صالح لفتة

التحسن الواضح للوضع الأمني وزوال

اخطار التنظيمات الإرهابية وتبدل

المزاج الشعبي العام لما هو خير دفع

الاقتصاد لتصدر اهتمامات المواطن

العراقي وأصبح من الضروري تشكيل حكومة

عراقية قادرة ع

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