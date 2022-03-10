صندوق البترودولار للمحافظات المنتجة .. بين الشد والجذب

2022/03/10 | 23:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

كان المتفق عليه في برنامج البترودولار

للمحافظات المنتجة للنفط والغاز

والمنتجات النفطية من المصافي هو تخصيص

دولار لكل برميل منتج للمحافظة

واستخدامه في تطوير المحافظة.

ولأول مرة

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