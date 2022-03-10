محافظ نينوى يعلن استحصال الموافقات الاصولية لدخول حمولات الدواجن ومنتجاتها

2022/03/10 | 23:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أعلن محافظ نينوى نجم عبدالله عبد، اليوم الخميس، استحصال الموافقات الاصولية لدخول حمولات الدواجن ومنتجاتها المحلية ومنها البيض من منافذ إقليم كردستان الى المحافظة”.وقال بيان لإعلام المحافظة، تلقته إيرث نيوز، إن “دخول الحمولات جرى باشراف قيادة عمليات نينوى، وحسب الضوابط المعمول بها من قبل وزارة الزراعة”.واوضح البيان، أن “ذلك يعطي مؤشرات […]

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