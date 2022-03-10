دراسة: العزلة قد تؤدي لالتهاب المخ

2022/03/10 | 23:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوزف/ ي حين، تسببت جائحة كورونا على مدار العامين في زيادة العزلة بين البشر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للتباعد لمنع انتشار الوباء وكبح جماحه، ما يعني زيادة الاضطرابات النفسية والجسدية، كشفت دراسة دولية حديثة أن العزلة الاجتماعية أثناء الجائحة يمكن أن تؤدي لالتهاب المخ.وأفاد ما يقرب من ثلاثة من كل خمسة موظفين وعمال […]

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