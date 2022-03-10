بمشاركة مختصين.. اسباب وتداعيات ظاهرة الانتحار يناقشها ملتقى النبأ للحوار

2022/03/10 | 23:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملتقى تناول هذه المشكلة من زاوية التأثير النفسي والاجتماعية والموقف القانوني، مؤكدا انه من الناحية النفسية.

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