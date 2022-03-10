2022/03/10 | 23:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكد رئيس هيئة التصنيع العسكرية، محمد الدراجي، اليوم الخميس، أن العراق يحتاج الى أسلحة وعتاد بقيمة 5 مليارات دولار سنويا، فيما اشار إلى أن العراق يبدأ بصناعة طائرات مسيرة وبندقية الرافدين.وقال الدراجي في حديث لبرنامج واجب الصراحة الذي يبث على قناة العراقية الاخبارية، وتابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "العراق يحتاج الى أسلحة وعتاد بقيمة 5 مليارات دولار سنويا"، لافتا الى ان "هناك تفاعل من وزير الدفاع والعمليات المشتركة مع التصنيع الحربي".واضاف: "لدينا مصنعا حاليا يقوم بتصنيع مدافع"، مبينا اننا "زودنا الشرطة الاتحادية بمدافع لكنها لم تسدد قيمتها".وتابع انه "من يعمل ضد التصنيع الحربي خائن للبلد"، مشيرا الى ان "دول الجوار ولاعبيها في الداخل تعرقل التصنيع الحربي".واشار الى ان "رئيس وزراء دولة تدخل لمنع شركة من نقل التكنولوجيا للتصنيع الحربي"، مبينا ان "الفاسدين يعملون تحت الطاولة لافشال التصنيع الحربي".ولفت الى ان "العراق مايزال تحت الفصل السابع حتى الآن"، مؤكدا اننا "سنباشر قريبا بتصنيع مسدس بابل وبندقية الرافدين".واكد ان "الهيئة قامت بتصنيع طائرات مسيرة للمراقبة"، موضحا ان "الحشد الشعبي اكثر جهة تشتري من هيئة التصنيع الحربي".واردف ان "آخر تعيين في التصنيع الحربي كان في عام 1990"، مضيفا: "لدينا 27 الف موظف في التصنيع الحربي اصغرهم عمره 40 عاما".

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