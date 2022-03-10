واشنطن تراقب أي استخدام محتمل للأسلحة الكيماوية من قبل الروس

2022/03/10 | 23:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إنه لم تحدث هجمات كيمائية روسية في أوكرانيا حتى الآن.

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