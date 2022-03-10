امطار وانخفاض بدرجات الحرارة .. اجواء الايام المقبلة في العراق

2022/03/10 | 23:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الخميس، هطول امطار وانخفاض بدرجات الحرارة في الايام المقبلة بعدد من مدن البلاد.وقال العطية في منشور على الفيسبوك، ان المنخفض القطبي الذي سيؤثر على العراق يتلخص بالحالات التالية: 1.انخفاض درجات الحرارة تبدأ في وقت متاخر من نهار ومساء الجمعة وتبلغ ذروتها منتصف الاسبوع، ويشمل الانخفاض […]

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