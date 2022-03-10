الصدر يتصل بعدد من الشخصيات السياسية بينهم المالكي والخنجر

2022/03/10 | 23:43 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

أجرى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الخميس 10 آذار/مارس 2022 اتصالات هاتفية عدّة مع شخصيات سياسية في البلاد.

أجرى الصدر اتصالًا هاتفيًا بعدد من الشخصيات السياسية بينهم المالكي والخنجر

وقال المكتب الخاص لزعيم التيار إن الصدر أجرى "اتصالات هاتفية بكل من مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر للتباحث حول بعض القضايا المهمة المتعلقة بالوضع العراقي الراهن".

وحقق ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي 37 مقعدًا نيابيًا في الانتخابات التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

لكن المالكي انضم إلى الإطار التنسيقي الذي رفض نتائج الانتخابات ومن ثم أصر على تشكيل حكومة توافقية لا ينفرد التيار الصدري وحلفاؤه فيها.

وكان الصدر قد أكد ما دار من تسريبات للمحادثات السياسية برغبته إبعاد المالكي عن تشكيل الحكومة وضم بقية قيادات الإطار التنسيقي كالفتح وقوى الدولة.

وقال أعضاء في الإطار مرارًا إن "ائتلاف دولة القانون جزءٌ من تحالف الإطار التنسيقي ولا يمكن التخلي عن هذا الجزء المهم".

وكان المالكي قد شن حملة عسكرية ضخمة (صولة الفرسان) بدعم من الولايات المتحدة إبان ولايته الأولى ضد ميليشيا "جيش المهدي" وزج بالكثير من عناصرها في السجون فضلًا عن هروب آخرين منهم إلى خارج العراق.

وفي الاجتماع الأول الذي جمع الصدر بقادة الإطار التنسيقي في بيت رئيس تحالف الفتح هادي العامري غمز الصدر المالكي من خلال الحديث مع العامري عن "عودة صولة الفرسان" بحسب سياسيين كشفوا كواليس الجلسة.

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