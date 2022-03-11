2022/03/11 | 00:00 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حيدر الملا: حكومة الاغلبية ليست من خيار الفاعل السياسي السني.) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: XzLO4oFUyfU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حيدر الملا: حكومة الاغلبية ليست من خيار الفاعل السياسي السني.) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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