2022/03/11 | 00:00 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عصام الفيلي : القضاء العراقي يعاني من السياسيين وبسببهم تحول الى اشبه بمركز شرطة | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: vjccvL_UMPk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عصام الفيلي : القضاء العراقي يعاني من السياسيين وبسببهم تحول الى اشبه بمركز شرطة | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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