برايس: ما نألفه عن تكتيكات الكرملين يدعونا للقلق

2022/03/11 | 00:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، الخميس، أن واشنطن لديها مخاوف بشأن "الأكاذيب الصريحة" التي يواصل الكرملين نشرها حول أنشطة مزعومة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا لشن هجمات كيماوية أو بيولوجية.

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