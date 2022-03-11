المالية: نسعى لتخصيص منح مالية عبر البطاقة التموينية

2022/03/11 | 00:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أعلنت وزارة المالية، الخميس، سعيها لتخصيص منح مالية مباشرة لتجاوز الأزمة التي يمر بها البلاد.وقالت الوزارة في بيان تلقته إيرث نيوز، “أنها تسعى إلى ضمان تخصيص منح مباشرة من خلال البطاقة التموينية او الرعاية الاجتماعية لدعم الشرائح الفقيرة من المجتمع”.وتعد كل من روسيا وأكراميا مصدرين رئيسيين للمواد الغذائية ، […]

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