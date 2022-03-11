اجتماع مرتقب بين الصدر والمالكي وشخصيات سياسية

2022/03/11 | 00:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

‏كشف مصدر في الاطار التنسيقي، اليوم الخميس، عن اجتماع مرتقب خلال الاسبوع المقبل بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وشخصيات سياسية.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "الاجتماع المرتقب سيضم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني".

واجرى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الخميس، اتصالات هاتفية مع عدد من الشخصيات السياسية.

وقال بيان لمكتبه الخاص في النجف الأشرف تلقته (بغداد اليوم) ان "الصدر أجرى اتصالات هاتفية بكل من مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي للتباحث حول بعض القضايا المهمة المتعلقة بالوضع العراقي الراهن".

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