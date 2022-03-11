2022/03/11 | 00:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من العتبة الحسينية المقدسة

مكان التفجير الارهابي الذي حصد ارواح

العشرات وجرح المئات في مدينة بيشاور

الباكستانية ونقل تعازي المرجعية

الدينية العليا لعائلات الضحايا وقدم

لهم رايات كانت مرفوعة ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور:نقل تعازي المرجعية الدينية العليا لذوي الضحايا وفد العتبة الحسينية المقدسة يزورعائلات الشهداء في باكستان) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور:نقل تعازي المرجعية الدينية العليا لذوي الضحايا وفد العتبة الحسينية المقدسة يزورعائلات الشهداء في باكستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).