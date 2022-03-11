بايدن: عقوباتنا الاقتصادية تشل الاقتصاد الروسي

2022/03/11 | 00:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، إن الغزو الروسي لأوكرانيا "لا يهدد فقط أوروبا و أوكرانيا بل يهدد الاستقرار العالمي".

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