2022/03/11 | 00:35 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بشير الحجيمي : حادثة ضرغام نموذج لما فعلته القبعات الزرق في السابق | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: EnRUjih4kCA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بشير الحجيمي : حادثة ضرغام نموذج لما فعلته القبعات الزرق في السابق | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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