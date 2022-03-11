تشيلسي يتخطى نورويتش سيتي بثلاثية في البريميرليج

2022/03/11 | 00:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تغلب فريق تشيلسي على نظيره نورويتش سيتي بثلاثية لهدف في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.وحل تشيلسي ضيفًا على نورويتش بملعب “كارو رود” في مباراة مقدمة من الجولة الثلاثين بالبريمرليج.وتقدم تريفوه تشالوباه بالهدف الأول في الدقيقة الثالثة، ليضع تشيلسي في المقدمة أمام أصحاب الأرض.ثم أضاف ماسون ماونت هدف البلوز الثاني […]

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