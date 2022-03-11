بايدن يصنف قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج الناتو

2022/03/11 | 01:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر قرارا بتصنيف قطر حليفًا رئيسًا من خارج حلف الناتو.

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