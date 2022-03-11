مقتل ثلاثة عناصر من 'داعش' في سامراء

2022/03/11 | 01:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بمقتل ثلاثة عناصر من "داعش" في سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "أبطال طيران الجيش تمكنوا من قتل ثلاثة عناصر من عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف الصمدر أن "ذلك جرى أثناء تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات سامراء".

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