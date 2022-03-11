طيران الجيش يقتل ثلاثة عناصر من

2022/03/11 | 01:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

اعلنت وزارة الدفاع، الجمعة، ان طيران الجيش قتل ثلاثة عناصر من عصابات داعش الإرهابية في سامراء.

وقالت الوزارة في بيان، ان "أبطال طيران الجيش تمكنوا من قتل ثلاثة عناصر من عصابات داعش الإرهابية".

واضافت، أن "ذلك أثناء تنفيذ واجب أستطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات سامراء".

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