السعودية تعلن تعرض مصفاة الرياض لهجوم بطائرة مسيرة

2022/03/11 | 02:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السعودية تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض لهجوم بطائرة مسيرة.

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