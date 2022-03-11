حريق في مصفاة الرياض لتكرير النفط إثر هجوم بطائرة مسيّرة

2022/03/11 | 02:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض-(أ ف ب) – أعلنت وزارة الطاقة السعودية أنّ “حريقاً صغيراً” اندلع الخميس في مصفاة الرياض لتكرير النفط إثر تعرّضها لهجوم بطائرة مسيّرة لم يخلّف إصابات بشرية.ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر في وزارة الطاقة قوله “تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداءٍ بطائرةٍ مُسيّرةٍ عن بُعد، ونجم عن الهجوم حريقٌ صغيرٌ تمت […]

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