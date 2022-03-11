انطلاق فعاليات مهرجان الربيع الدولي الرابع في السليمانية

2022/03/11 | 02:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

تنطلق يوم الجمعة 11 آذار/مارس 2022 فعاليات مهرجان الربيع الدولي الرابع في محافظة السليمانية، ولمدة عشرة أيام.

يأمل مقيمو المهرجان بإسهامه في تقليل الأعباء عن كاهل المواطنين في ظلّ موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد

وتختص الفعاليات التي تستمر حتى 20 من الشهر الحالي، بالمنتجات الغذائية والتجارية، وبمشاركة محلية ودولية.

وكان المهرجان الدولي الثالث الذي أقيم في الشهر نفسه من العام الماضي قد شهد مشاركة نحو 200 شركة من دول تركيا ومصر وإيران بالإضافة الى شركات محلية عراقية تعمل أغلبها في مجال المواد الغذائية.

ويتحدث مسؤولون عن الفعاليات التي تقام دوريًا عن هدف المهرجان بـ"مساعدة المواطنين للحصول على السلع التي يحتاجون اليها بأنسب الأسعار".

ويقول مدير علاقات وإعلام المعرض شوقي عمر محمود للصحيفة الرسمية إنَّ "المهرجان الذي سينطلق بإشراف محافظة السليمانية، وغرفة التجارة والصناعة فيها، واتحاد المستوردين والمصدرين، ينظم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك وأعياد نوروز".

ويشير إلى أن "المهرجان الذي سيقام على أرض معرض السليمانية الدولي، سيعرض مواد غذائية وأعمالًا يدوية ومستحضرات للتجميل ومفروشات ومنظفات وأنواع الملابس والأحذية، وسيكون البيع مباشرًا من المنتج والمستورد إلى المستهلك".

ويؤكد محمود "مشاركة شركات من جميع محافظات البلاد وكذلك الإقليم، فضلًا عن مساهمة فاعلة من دول مصر وسوريا ولبنان وتركيا وإيران".

ويقام المهرجان على مساحة 10 آلاف متر مربع، كما تمت الاستفادة من المساحة الخارجية لعرض المنتوجات اليدوية المحلية بحسب مدير إعلام المعرض الذي شدد على "إسهامه بتقليل الأعباء عن كاهل المواطنين في ظلّ موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد".

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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