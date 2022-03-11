إردوغان يؤكد لبايدن أهمية الوساطة التركية في ملف أوكرانيا ويطالبه بتلبية طلب أنقرة شراء مقاتلات

2022/03/11 | 02:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقر-(أ ف ب) – شدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الخميس على أهمية الدور الذي تؤديه بلاده في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، خلال محادثات هاتفية أجراها مع نظيره الأميركي جو بايدن استمرّت 45 دقيقة.وأعلنت الرئاسة التركية أن إردوغان أبلغ بايدن بأن أنقرة تشدد على أهمية تواصلها مع الطرفين وأدائها دورا “ميسّرا” على صعيد […]

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