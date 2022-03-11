مكعب الضباب - سعود سالم

2022/03/11 | 03:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم ↱-;- ◻-;- مكعب الحديد ◻-;- يتأرجح في الفضاء ◻-;- يتآكله الصدأ والجاذبية ◻-;- يسنده الضباب والسحب الرمادية ◻-;- صحراء هذه السماء بلون الحزن ◻-;- وطعم الرصاص ◻-;- تمتد أيد خفية ◻-;- تفتح الأقفال وترفع الغطاء ◻-;- تحرر ألأسماك الفضية ◻-;- تتطاير من مكعب الحديد ◻-;- أسرابا أسرابا أسرابا أسرابا ◻-;- تتساقط مطرا يبلل ساحة القرية والشارع والرصيف وقهوة الشاطيء ◻ ......





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