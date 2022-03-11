الثابت والمتحول هنا في فلسطين وهناك في أوكرانيا - جواد بولس

2022/03/11 | 03:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بولس محمود درويش الثابت بيننا في كل العصورنحن في فلسطين نحب آذار كثيرًا، ففيه يزهر كل عام شجر اللوز احتفاء بولادة الشاعر محمود درويش، ويرقص زهره مع عصافير الجليل "شفيفًا كضحكة مائية نبتت على الأغصان من خفر الندى .." .تحلّ ذكرى ميلاده في هذا العام وفينا من الحنين وجع يتكسّر على أطراف أحلامنا وفي حلوقنا المسامير من حروف ضائعة ولغة مغتصبة؛ فهناك على أرض أوروبا يقطّع السيّافون شرايين الورد ......





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