مكانة البرجوازية القومية الكوردية والإقليم الخاضع لها في إعادة هيكلة الحكومة العراقية الجديدة - نادر عبدالحميد

2022/03/11 | 03:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادر_عبدالحميد بعد الانتخابات البرلمانية في أكتوبر (٢-;-٠-;-٢-;-١-;-)، بدأت الصراعات الداخلية، بين الأحزاب والتيارات السياسية والميليشية، للبرجوازية القومية والطائفية في العراق وكذلك في كوردستان، بالتصاعد والإشتداد يوما بعد يوم، ليس فقط بين التيارات الرئيسية للمكونات القومية والطائفية للنظام القائم، بل وكذلك بين الأحزاب والقوى التابعة لكل تيار، كما هو الحال بين احزاب الحركة القومية الكوردية نفسها وبي ......





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