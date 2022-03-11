تركيا تعلن موقف بوتين من إجراء محادثات مع زيلينسكي

2022/03/11 | 03:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت تركيا، الخميس، بشأن إمكانية إجراء محادثات مباشرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بوتين قال إنه "ليس ضد المحادثات من حيث المبدأ".

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