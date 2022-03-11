السعودية: هجوم بطائرة مسيرة يستهدف مصفاة بترول في الرياض

2022/03/11 | 04:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت مصفاة تكرير البترول في العاصمة السعودية الرياض لهجوم بطائرة مسيرة عن بعد صباح الخميس، وفق ما كشف مصدر مسؤول بوزارة الطاقة في المملكة.

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